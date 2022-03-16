Москвича обманули на 37 миллионов рублей при обмене валюты
Рецидивист по прозвищу Динго обманул москвича на 37 миллионов рублей под предлогом обмена валюты. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По информации источника, у потерпевшего и его близких были накопления, которые они хотели перевести в другую валюту. Днем 14 марта москвич встретился с так называемым брокером у отделения банка на Новослободской улице. Тот отправил мужчину в банк, где к нему должен был подойти сотрудник и помочь совершить сделку.
Сообщается, что россиянин со спортивной сумкой с наличными деньгами вошел в отделение. К нему подошел незнакомец и уточнил информацию. Заявитель отдал сумку, после чего неизвестный проследовал в кассу и больше не возвращался.
В результате полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Утром 15 марта правоохранители на Вересковой улице задержали подозреваемого, им оказался 54-летний, неоднократно судимый за похищение людей, вымогательства, мошенничество, присвоение или растрату, применение насилия в отношении представителя власти, подделку документов Артур Денисултанов. В ходе обыска у него изъяли шесть с половиной миллионов рублей.
Ранее стало известно, что мошенники начали создавать поддельные сайты ушедших из России торговых марок.