Обнародована цитата с памятника Владимира Жириновского

Стала известна одна из цитат на памятнике основателю партии ЛДПР, политику Владимиру Жириновскому в Москве. В день годовщины со дня его смерти, 6 апреля, телеканал «Звезда» опубликовал видео обстановки на Новодевичьем кладбище, где прошла официальная церемония открытия монумента.

«Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям», — выгравировано у основания монумента. Уточняется, что это только одна из цитат.

Ранее сообщалось, что монумент высотой 2,75 метра было решено сделать из бронзы. Это позволило передать все черты Жириновского.