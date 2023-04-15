Москвич обнаружил жуков в купленных конфетах и снял их на видео

В ролике показано множество жучков, ползающих по обертке с внутренней стороны конфеты «Батончик» от компании «РотФронт». Пользователи сети порекомендовали горожанину писать жалобу на фабрику и отнести конфеты в магазин для возврата товара и денег за него.

«На фабрику написать или позвонить с приложением фото и видео. Также в Роспотребнадзор написать письмо», «Покупать конфеты на развес несмотря на то, что они дешевле бывают, опасно! Такие конфеты обычно приходят в коробках больших. На коробке всегда стоит дата производства и другая информация. Ну а уж когда их вывалят оттуда, то нет больше никаких данных! На фантиках ничего не пишут! Имейте это ввиду!», «Пищевая моль», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичка купила конфеты в одном из столичных продуктовых магазинов «Дикси» и обнаружила внутри личинки насекомых.