Личинки насекомых в конфетах из «Дикси» попали на видео

Модераторы сообщества сделали запрос по поводу данного инцидента в Роспотребнадзор, однако ответа от представителей пресс-службы пока не последовало. Позже автор поста в комментариях добавила, что сотрудники магазина пообещали разобраться в ситуации с поставщиками товара.

Другие пользователи рассказали, что также находили насекомых в конфетах с тем же названием, но уже в магазине «Пятерочка» на улице Олеко Дундича.

Ранее москвичка купила ящик клубники и обнаружила внутри живую змею.