Личинки насекомых в конфетах из «Дикси» попали на видео
Москвичка купила конфеты в магазине «Дикси» и обнаружила в них личинки насекомых.
Москвичка купила конфеты в одном из столичных продуктовых магазинов «Дикси» и обнаружила внутри личинки насекомых. Видео она опубликовала в группе ВКонтакте «Фили | М125».
По словам подписчицы, конфеты «Маска» она приобрела в супермаркете на Инициативной улице. Раскрыв упаковку дома, она обнаружила живых червей. При этом срок годности у сладостей еще не вышел, отметила москвичка.
Модераторы сообщества сделали запрос по поводу данного инцидента в Роспотребнадзор, однако ответа от представителей пресс-службы пока не последовало. Позже автор поста в комментариях добавила, что сотрудники магазина пообещали разобраться в ситуации с поставщиками товара.
Другие пользователи рассказали, что также находили насекомых в конфетах с тем же названием, но уже в магазине «Пятерочка» на улице Олеко Дундича.
Ранее москвичка купила ящик клубники и обнаружила внутри живую змею.