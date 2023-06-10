Москвичка обнаружила у себя в ванной змею

Змею обнаружила в своей ванной жительница московского района Чертаново. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».

«Не ядовитая!», «Маисовый полоз не опасен и не ядовит. А еще он маленький», «Плюс одна фобия», «Маисовый полоз, месяца 3-4 по картинке. Наидобрейшие, неядовитые, в маленьком возрасте пугливые. Самые милые змеи!» — прокомментировали юзеры.

Горожанка не стала пытаться поймать змею самостоятельно и вызвала сотрудников спецслужб. Они смогли поместить ее в банку.

Ранее змея выползла к подъезду московской многоэтажки и попала на видео. Это был крупный уж.