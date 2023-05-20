Змея выползла к подъезду московской многоэтажки и попала на видео, опубликованное в группе «Даниловский и Донской М125» социальной сети «ВКонтакте».

«На Дубининской у подъезда змея сегодня встречала», — прокомментировал пост автор записи. На кадрах ролика видно, как крупный уж выполз на дорожку, ведущую к подъезду многоквартирного дома. Потом змея развернулась и уползла на газон.

«Мне кажется, это уж. В Битцевском лесу их много», «На Большой Тульской прошлым летом их полно было», «Ужас какой. Так и в квартиры пробраться может, тогда почувствуем себя австралийцами», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что змеи укусили двух человек в Подмосковье.