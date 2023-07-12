10:46, 12 июля 2023
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В московской квартире обнаружили тело дочери экс-губернатора Пензенской области
Тело дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкарева обнаружили в квартире в Москве.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Тело 44-летней дочери экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Натальи обнаружили в квартире в Пресненском районе в центре Москвы. По данным Mash, правоохранителей вызвала консьержка.
Женщина рассказала, что накануне Бочкарева плохо себя чувствовала, а потом перестала открывать дверь. Когда квартиру удалось вскрыть, внутри обнаружили тело женщины без признаков насилия.
Известно, что при жизни она владела долями в семейных хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях. Ее отец умер в 2016 году от рака легких.
Ранее тело бизнесмена обнаружили в его подмосковном доме.