В московской квартире обнаружили тело дочери экс-губернатора Пензенской области

Тело 44-летней дочери экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Натальи обнаружили в квартире в Пресненском районе в центре Москвы. По данным Mash, правоохранителей вызвала консьержка.

Женщина рассказала, что накануне Бочкарева плохо себя чувствовала, а потом перестала открывать дверь. Когда квартиру удалось вскрыть, внутри обнаружили тело женщины без признаков насилия.

Известно, что при жизни она владела долями в семейных хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях. Ее отец умер в 2016 году от рака легких.

Ранее тело бизнесмена обнаружили в его подмосковном доме.