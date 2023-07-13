Обнаженная Волочкова опубликовала фото шпагата в бане

Новой фотографией из своей бани поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) российская балерина и певица Анастасия Волочкова. На снимке она позирует обнаженной в шпагате, прикрывшись банным веником.

«Померила обновленную мою русскую домашнюю баню мерилом моего шпагата», — подписала она снимок.

Подписчики танцовщицы разделились на два лагеря: одних восхитил шпагат Волочковой, другие же не оценили, что артистка предстала на фото без одежды.

«Супер шпагат», «Ну шпагат красивый, как ни крути», «Ваш штангенциркуль немного устарел», «Баня красивая, но вы все испортили свои видом», «Ну хоть мерило прикрыла, спасибо», «Не сожгите мерило!» — прокомментировали юзеры.

Ранее новое фото Волочковой в необычном образе рассмешило пользователей сети.