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02:31, 21 октября 2022
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Названы причины осеннего «обострения» в интимной жизни

Названы причины осеннего «обострения» в интимной жизни
Фото: John Schnobrich / Unsplash

Причины осеннего «обострения» в интимной жизни назвала в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

«Неудивительно, что интерес к интимной жизни обостряется с наступлением холодов, длинных темных вечеров и тревожных времен. Ведь секс всегда считался хорошим естественным антидепрессантом», — написала врач.

При этом Павлова отметила, что осень считается и одним из наиболее благоприятных периодов для зачатия. По ее словам, дело в том, что организм в это время напитан витаминами. К тому же, ребенок родится в теплую пору.

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