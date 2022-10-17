В Москве резко вырос спрос на средства для повышения потенции

В Москве и Подмосковье резко вырос спрос на средства для повышения потенции, сообщает РБК со ссылкой на исследования Центра развития перспективных технологий на основе данных Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак».

«Лидерами по продажам стали Краснодарский край (622 упаковки на 10 тыс. взрослых мужчин), Санкт-Петербург (591 упаковка), Московская область (587 упаковок), Камчатский край (562 упаковки) и Москва (560 упаковок)», — говорится в сообщении.

Всего же за третий квартал 2022 года россияне купили 2,7 миллиона упаковок препаратов для улучшения потенции. Это на 88 процентов, больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19 процентов — чем за предыдущие три месяца. На это жители России потратили на 75 процентов больше средств, чем годом ранее — 2,1 миллиарда рублей.

Ранее в программе Елены Малышевой были раскрыты главные причины импотенции.