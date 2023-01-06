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12:57, 06 января 2023
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Образ Бузовой в мини-платье с глубоким декольте восхитил пользователей сети

Образ Бузовой в мини-платье с глубоким декольте восхитил пользователей сети
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Видеозаписью с выступления в откровенном образе поделилась в своем Telegram-канале российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Наряд артистки восхитил пользователей сети.

«Роскошная», «Зажигалочка», «Оля лучше всех! Как всегда, все супер», «Оля, ты лучшая», — прокомментировали юзеры.

Однако нашлись и те, кому выступление певицы не понравилось. Некоторые указали, что Бузова значительно набрала в весе, из-за чего такой открытый наряд смотрится на ней плохо.

«Она огромная! А что с лицом? И опять наряд маленький», «Поправилась сильно», «Даже робот лучше танцует», — написали они.

На ролике артистка выступает на сцене в блестящем мини-платье с глубоким декольте, исполняя необычный танец.

Ранее Бузову в прозрачном платье сравнили с пластиковой куклой. Она опубликовала видеоролик, в котором позировала во время фотосессии, сидя на большом диско-шаре.

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