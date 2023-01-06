Образ Бузовой в мини-платье с глубоким декольте восхитил пользователей сети
Видеозаписью с выступления в откровенном образе поделилась в своем Telegram-канале российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Наряд артистки восхитил пользователей сети.
«Роскошная», «Зажигалочка», «Оля лучше всех! Как всегда, все супер», «Оля, ты лучшая», — прокомментировали юзеры.
Однако нашлись и те, кому выступление певицы не понравилось. Некоторые указали, что Бузова значительно набрала в весе, из-за чего такой открытый наряд смотрится на ней плохо.
«Она огромная! А что с лицом? И опять наряд маленький», «Поправилась сильно», «Даже робот лучше танцует», — написали они.
На ролике артистка выступает на сцене в блестящем мини-платье с глубоким декольте, исполняя необычный танец.
Ранее Бузову в прозрачном платье сравнили с пластиковой куклой. Она опубликовала видеоролик, в котором позировала во время фотосессии, сидя на большом диско-шаре.