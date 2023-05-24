Пользователи сети раскритиковали новый образ Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров опубликовал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), фотографию в рваных джинсах и подвергся критике.

Артист поделился снимком, сделанном на улице в Монако. Он позировал в розовой футболке, рваных джинсах и кроссовках. Образ дополняли черная сумка, кепка и аксессуары: браслеты, часы и очки.

«Какой красавец мужчина был! Во что превратил себя?», «Прикид бывал и лучше», «Стиль бродяги», «[Рэпер] Тимати на минималках», «Фото называется "когда тебе скоро 60, а думаешь, что 16"», «Филя, Филя, а каким красивым был», «Не хватает только золотых зубов», «Все равно это не тот Филипп», «Изменился до неузнаваемости», «Внешний вид не очень», — отреагировали пользователи сети.

«Помолодел и постройнел», «Выглядит шикарно», «Как всегда, великолепен», «Образ к лицу», «Такой красивый», «Лучший король эстрады», «Стиляга», «Красавчик, обожаю», «Отлично выглядите», — написали комплименты поклонники.

Ранее Филипп Киркоров раскрыл подробности личной жизни.