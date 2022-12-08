Новое фото Волочковой в образе «монахини» возмутило пользователей сети

Новой фотографией в образе «монахини» поделилась с подписчиками на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) российская балерина Анастасия Волочкова.

«Ухожу в монастырь. С Хрусталевым. В мужской, естественно», — подписала она снимок, на котором позирует в обнимку с юмористом Дмитрием Хрусталевым в тематическом сильно укороченном наряде.

Снимок возмутил пользователей сети, а некоторые из них обвинили артистку в оскорблении чувств верующих.

«Оскорбление чувств верующих», «Утром манашит, ночью ералашит», «Так шутить нельзя! Это называется богохульство! Вы же публичная личность, имейте границы приличия», «И это человек, который выкладывает фото из храмов, церквей и вся такая "святая"», — прокомментировали юзеры.

Ранее Волочкова раскрыла секрет хорошей формы. Она рассказала, что активно занимается спортом и никогда не пыталась сбросить вес вредными для здоровья способами.