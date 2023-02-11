Неожиданный образ Самбурской вызвал споры в сети

В прозрачном комбинезоне и со светлым оттенком волос показала себя актриса Настасья Самбурская в новом видео, опубликованном в Telegram. Ее образ вызвал споры пользователей сети.

«Неожиданно», «Божественна», «Безумно красиво», «Вот что значит заниматься собой! Просто шикарная девушка!», «Огонь, пожар», «Лучшая! Ну кто может с ней сравниться?» — написали юзеры.