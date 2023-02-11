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11:34, 11 февраля 2023
1 мин.

Неожиданный образ Самбурской вызвал споры в сети

Неожиданный образ Самбурской вызвал споры в сети
Кадр: Telegram-канал «Samburskaya»

В прозрачном комбинезоне и со светлым оттенком волос показала себя актриса Настасья Самбурская в новом видео, опубликованном в Telegram. Ее образ вызвал споры пользователей сети.

«Неожиданно», «Божественна», «Безумно красиво», «Вот что значит заниматься собой! Просто шикарная девушка!», «Огонь, пожар», «Лучшая! Ну кто может с ней сравниться?» — написали юзеры.

Разделились мнения подписчиков Самбурской относительно цвета ее волос. Одни отметили, что актрисе очень идет быть блондинкой. Другие подчеркнули, что светлые локоны ей не к лицу. «Цвет волос не тот! Черная бестия была эффектнее!» — заявил один из них.

Ранее Самбурская раскрыла размер своего гонорара за первую роль. Стало известно, что дебютом артистки стал образ Бабы-Яги.

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