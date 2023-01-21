Настасья Самбурская раскрыла размер своего гонорара за первую роль

Размер гонорара за свою первую роль раскрыла в личном блоге звезда сериала «Универ. Новая общага», актриса Настасья Самбурская, пишет Пятый канал. Стало известно, что дебютом артистки стал образ Бабы-Яги.

Самбурская призналась, что тогда за эту роль получила всего 800 рублей. Кроме того, она вспомнила неприятную ситуацию из своей карьеры, произошедшую во время съемок сериала «Обручальное кольцо».

Артистка снялась в 300 сериях, после чего попросила повышения, так как объем работы ежедневно был достаточно большой и приходилось снимать эпизоды даже ночью. Оплата за эти съемки была настолько небольшой, что Самбурской не хватало денег даже на такси. Однако вместо повышения гонорара с актрисой решили просто попрощаться, рассказала она.

Ранее стало известно, что гонорар певицы Любови Успенской за участие в телевизионных шоу составляет 800 тысяч рублей. Об этом сообщил пиар-директор артистки Константин Манжула.