Образ Серябкиной в прозрачном костюме восхитил пользователей сети

«Оль, ну красотка! Молодость рулит», «Как тебе идет, я не могу», «Очень красивая Оля», «Очень похудела», «Самая красивая!» — прокомментировали юзеры.

Серябкина предстала перед поклонниками в откровенном образе — полупрозрачном белом костюме, оголяющем часть живота и плечи.

Ранее видеозаписью с выступления в откровенном образе поделилась певица Ольга Бузова. Наряд артистки восхитил пользователей сети.