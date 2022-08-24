Москвичи оценили систему школьного образования

Систему школьного образования оценили москвичи в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Респондентами стали 3000 родителей школьников из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным сервиса, у москвичей меньше претензий к работе системы образования, чем у жителей северной столицы. Лучше всего они оценили усилия школы по развитию памяти у детей начальных классов — 3,4 балла по пятибалльной шкале. Чуть ниже — 3,3 голоса — они поставили за обучение концентрации внимания. По 3,2 голосов отдали родители учеников 1-4 и 5-9 классов за развитие воображение и памяти соответственно, они же поставили 3,1 балла в пользу практического умения и внимания.

Наименьшую оценку поставили родители старшеклассников за навыки практического умения — 2,6 балла. На 2,8 балла они оценили развитие школой воображения и критического мышления.

Ранее почти треть россиян запланировали сократить траты на образование детей. Так, искать более бюджетный вариант секций и кружков планируют 27 процентов родителей.