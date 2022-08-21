Почти треть россиян запланировали сократить траты на образование детей

Почти треть российских родителей запланировали сократить траты на дополнительное образование детей. Об этом говорят данные опроса образовательной компании MAXIMUM Education, появившиеся в распоряжении «Мосленты».

Так, искать более бюджетный вариант секций и кружков планируют 27 процентов родителей. Остальные 73 процента не планируют сокращать затраты на дополнительное образование детей.

Среди направлений, которые выбирают для школьников, самое актуальное — подготовка к ЕГЭ и ОГЭ (60 процентов). Каждый пятый родитель помимо школьных занятий предпочитает обучать ребенка английскому языку, 10 процентов будут готовиться по предметам в рамках учебной программы, четыре процента родителей отдают детей в кружки и секции по программированию, и такое же количество респондентов выбирают дополнительное обучение на профориентационных курсах, 2 процента выбирают художественные и спортивные школы.

Чаще всего в рамках дополнительных занятий предпочтение отдается подготовке с репетитором (40 процентов), образовательные курсы выбирают 34 процента родителей, специализированные школы — 14 процентов респондентов, 12 процентов обучают детей в кружках и секциях.

Каждый третий родитель ежемесячно готов тратить на дополнительную подготовку не более пяти тысяч рублей, 30 процентов рассчитывают потратить до десяти тысяч, 20 процентов планируют выделять на дополнительное образование не более 15 тысяч рублей, а каждый десятый готов потратить более 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что более половины россиян заявили о готовности оплачивать высшее образование детям.