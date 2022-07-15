Назван способ опознать обреченный на неудачу брак

Способ опознать обреченный на неудачу брак назвала сексолог, психотерапевт, преподаватель Международной академии сексологии и клинический психолог Елена Малахова в беседе с «Мослентой».

Чтобы понять, имеют ли отношения будущее, следует задать себе несколько диагностических вопросов, рекомендовала эксперт. «Удовлетворяют ли меня эти отношения? Если нет, то как давно? Пытаюсь ли я что-то сделать, чтобы все исправить? Получается ли? Предпринимает ли такие же попытки партнер? Как партнер реагирует на мои попытки? Воспринимаю ли я партнера как сексуальный объект? А он меня?» — привела в пример опросник Малахова.

По результатам анализа полученных ответов может стать очевидным, что лучше скинуть груз неперспективных отношений, заметила сексолог. Однако зачастую партнеры не берут на себя такой ответственности и продолжают сохранять видимость счастливого брака. «Для них это может быть важным по ряду причин: дети, финансовая зависимость, социальный статус. Многие так и остаются вместе на долгие годы, но живут не как супруги, а как соседи. Единицы решают что-то изменить», — заметила психотерапевт.

Ранее Мясников раскрыл секрет долгого и крепкого брака. Доктор состоит в браке с супругой Натальей уже более 40 лет.