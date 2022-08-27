Психолог дал советы родителям по общению с детьми перед началом учебного года

Советы родителям по общению с детьми перед началом нового учебного года дал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

«Очевидно, что часто школа — это место, где ребенку не особо хорошо, а зачастую и плохо. Учеба проходит в стрессе и борьбе: с собой, с учителями, со сверстниками, и, как это ни печально, с родителями», — напомнил Долгов.

Когда дети возвращаются с продолжительного летнего отдыха, им тяжело адаптироваться к учебе, нагрузкам, напряжению. Чтобы хотя бы примерно понять их чувства, родителям достаточно вспомните себя в первое время после отпуска, предложил психолог.

«Задача родителей — максимально поддержать своих детей, сделать период адаптации комфортным для них, дать им больше внимания, любви, заботы и ласки. И уж ни в коем случае не прессовать. Ваших детей с удовольствием прессует целый педагогический коллектив, а зачастую и сверстники. Не присоединяйтесь к этой компании. Ребенок должен видеть в вас источник поддержки, а не угрозы», — заметил Долгов.

Если учеба заброшена, а с дисциплиной, по словам учителей, проблемы, с этим надо разбираться, но максимально бережно и корректно, продолжил специалист. «Ребенок должен чувствовать, что вы всегда на его стороне. Не кто-то, только и ждущий повода покарать, наказать, наорать или, не дай бог, выпороть (последние две вещи вообще недопустимы), а тот, на кого всегда можно опереться в сложной ситуации, даже если ребенок в чем-то не прав», — объяснил он.

Ранее Долгов объяснил высокую стоимость услуг хорошего психолога. По словам доктора, при выборе специалиста к предложениям за небольшие деньги стоит отнестись с подозрением.