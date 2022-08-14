Доктор Долгов объяснил высокую стоимость услуг хорошего психолога

Высокую стоимость услуг хорошего психолога объяснил в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. По словам доктора, при выборе специалиста к предложениям за небольшие деньги стоит отнестись с подозрением.

«Понятное дело, что каждый волен сам оценивать стоимость своей работы, и здесь обычно учитывается эластичность спроса по цене. Никто в здравом уме не поставит такие цены, которые отпугнут всех клиентов. Если услуга продается за такую цену, значит есть те, кто готов эту цену платить», — написал Долгов.

«Если психологическое консультирование не является благотворительной деятельностью, то, как и любая другая работа, оно должно позволять что-то зарабатывать. А чтобы заработать, надо, как минимум, окупить расходы», — продолжил он.

Далее Долгов объяснил, на что, кроме заранее полученного образования, приходится ежегодно тратить сотни тысяч рублей уважающему свой труд психологу. Это, в первую очередь, раскрутка и реклама, а также регулярное повышение квалификации. «Наука не стоит на месте, появляются новые концепции и методики, нужно быть в курсе, чтобы не работать только дедовскими методами. Не все из них плохи, но многое устарело, а многого не существовало в период первоначального обучения», — объяснил он.

Также специалисты время от времени нуждаются в супервизии — разборе сложных случаев и контроле за их работой более опытными коллегами. Нужна и регулярная личная терапия. «Психологические расстройства "заразны". Это необходимый элемент техники безопасности», — пояснил Долгов.

Он обратил внимание, что не упомянул расходы на аренду кабинета. Дело в том, что сегодня набирают популярность онлайн-консультации, которые удобны и врачам, и их клиентам.

По мнению Долгова, если психолог просит за прием сравнительно небольшую сумму, он вряд ли тратится на все вышеперечисленное, а значит, вряд ли сможет оказать клиенту максимально эффективную помощь.

Ранее Долгов привел критерии выбора хорошего психолога. Врач сразу уточнил, что универсального алгоритма или «чек-листа», гарантирующего однозначно правильный выбор, не существует, однако некоторые рекомендации все же есть.