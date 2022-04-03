Люди
Сегодня в 06:00
1 мин.

Психоаналитик заявила о пользе общения с животными при сильном стрессе

Психоаналитик заявила о пользе общения с животными при сильном стрессе
Фото: АГН «Москва»

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Москва 24» заявила о пользе общения с животными, прежде всего с собакой, во время стрессовых ситуаций.

Она объяснила, что животных считают первыми настоящими терапевтами в тяжелых жизненных ситуациях — об этом свидетельствуют исследования в рамках такой науки, как канистерапия.

«Сегодня всем известно, что собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться. Собака нас внимательно слушает и дает эффект присутствия, но не дает комментариев», — говорит Смолярчук, отмечая, что после такого общения из человека начинает выходить стресс.

Также, добавляет эксперт, общение с животными влияет на выработку гормонов счастья — серотонина и дофамина. Для снятия стресса подойдет не только собака, но и любое другое животное, вызывающее умиление, резюмировала Смолярчук.

Ранее жительница подмосковного Чехова устроила в квартире курятник, чем вызвала недовольство соседей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.