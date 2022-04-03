Психоаналитик заявила о пользе общения с животными при сильном стрессе

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Москва 24» заявила о пользе общения с животными, прежде всего с собакой, во время стрессовых ситуаций.

Она объяснила, что животных считают первыми настоящими терапевтами в тяжелых жизненных ситуациях — об этом свидетельствуют исследования в рамках такой науки, как канистерапия.

«Сегодня всем известно, что собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться. Собака нас внимательно слушает и дает эффект присутствия, но не дает комментариев», — говорит Смолярчук, отмечая, что после такого общения из человека начинает выходить стресс.

Также, добавляет эксперт, общение с животными влияет на выработку гормонов счастья — серотонина и дофамина. Для снятия стресса подойдет не только собака, но и любое другое животное, вызывающее умиление, резюмировала Смолярчук.

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