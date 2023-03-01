Люди
07:24, 01 марта 2023
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Москвич с нарушением слуха раскрыл главное правило общения с глухими

Москвич с нарушением слуха раскрыл главное правило общения с глухими
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Главное правило общения с глухими людьми раскрыл «Мосленте» москвич с нарушением слуха Дмитрий Потапов, работающий курьером. Он призвал говорить со слабослышащими как обычно.

«Поверьте, мы очень хорошо читаем по губам и понимаем вас. А чтобы вы поняли нас в ответ, мы можем использовать жесты», — пояснил герой интервью.

Потапов отметил, что многие теряются и не знают, как себя вести при общении с глухими. Он подчеркнул, что главное — уважать людей с особенностями. Зачастую их жизнь не отличается от обычной. «Среди моих друзей есть парикмахеры, медицинские работники, воспитатели и учителя в школе», — заявил собеседник «Мосленты».

Ранее о доступности столичной городской среды рассказал инвалид-колясочник и спортсмен-паралимпиец Алексей Малышев. По его словам, для людей с ограниченными возможностями город удобен только на 30 процентов.

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