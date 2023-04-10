Москвичи пожаловались на общежитие в бывшем институте картофелеводства
В префектуре ЗАО заявили о законности работы общежития в здании бывшего института.
Жители Москвы пожаловались на соседство с общежитием для мигрантов, которое обустроили в бывшем институте картофелеводства в деревне Толстопальцево в районе Внуково на западе столицы. Об этом одна из горожанок написала в группе «Внуково, Толстопальцево и Солнцево-Парк М125» во «ВКонтакте».
По словам местных жителей, общежитие функционирует нелегально уже четвертый год, так как по данным публичной кадастровой палаты помещения института числятся нежилыми. Больше всего людей волнует мусор, разбросанный на прилегающих территориях.
Позже в комментариях к записи появился ответ от префектуры ЗАО Москвы. Стало известно, что в бывшем институте действительно ведется деятельность по предоставлению гостиничных услуг. По словам чиновников, помещение оборудовано в соответствии с требованиями пожарной безопасности, и предпринимательская деятельность ведется согласно законодательству РФ.
Ранее москвичи вспомнили жизнь в общежитии главного здания МГУ. На воспоминания их натолкнуло архивное фото.