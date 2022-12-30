Кинолог дал рекомендации по обучению собаки правильной реакции на приход гостей

Рекомендации по обучению собаки правильной реакции на приход гостей дал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, спокойствие животного и гостей зависит не только от питомца, но и от правильного поведения хозяина.

«Очень важно учитывать интересы собаки, когда в дом приходят посторонние. Не нужно допускать чересчур бурной реакции питомца на гостей, также стоит обратить внимание на собаку, если новые люди в доме взывают панику и беспокойство. Собаководу необходимо добиться нейтрального поведения собаки, чтобы она чувствовала себя комфортно», — объяснил он.

Кинолог объяснил, что нельзя позволять собаке прыгать на людей. Лучше всего не замечать разыгравшегося питомца и спокойно, но твердо запрещать ему проявлять бурную реакцию. Гостям не следует разговаривать с собакой возбужденным тоном, похлопывать ее. Собаке будет легче успокоиться, если гости не будут подкреплять ее поведение своим вниманием, уточнил специалист.

Кроме того, если собака пытается уйти от посторонних в укромное место, чтобы ее оставили в покое, не нужно насильно заставлять ее общаться с людьми. Следует позволит животному самостоятельно решать, готово ли оно идти на контакт или нет, добавил Голубев.

«Не нужно наказывать собаку за нежелательное поведение в присутствии гостей. Очень важно подмечать любое дискомфортное состояние питомца и постепенно разбираться в причинах и корректировать его. Собака может испугаться или перевозбудиться в присутствии гостей, это нормально. Главное, чтобы такое поведение было в рамках установленной вами дисциплины. Наказание не поможет вам решить проблему», — заключил он.

Ранее Голубев назвал самую популярную породу собак в Москве. По его словам, москвичи чаще всего предпочитают заводить чихуахуа.