Кинолог назвал самую популярную породу собак в Москве

Самую популярную породу собак в Москве назвал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, москвичи чаще всего предпочитают заводить чихуахуа.

«В Москве, самая популярная порода — это чихуахуа, в Санкт-Петербурге и Новосибирске — немецкий шпиц. Этих собак удобно содержать в квартире, их можно всегда взять с собой на работу или в поездки», — отметил он.

Кроме того, в этих городах жители чаще других заводят собак пород джек рассел терьер, корги и йоркширских терьеров. Специалист уточнил, что Москва заняла первое место по количеству зарегистрированных в городах-миллионниках и региональных столицах собак.

Ранее Голубев дал рекомендации о том, как правильно подготовить собаку к долгой разлуке в период новогодних праздников.