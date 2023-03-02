Стилист Рогов назвал обувь «на скале» трендом весны-2023

Обувь «на скале» назвал трендом весны-2023 в своем Telegram-канале стилист Александр Рогов.

«Самая модная обувь наступающего сезона — обувь "на скале", или своеобразная танкетка. Мне кажется, что выглядит круто и пикантно», — написал он.

Такая обувь напоминает рельеф скалы. Вместо привычного всем прямого силуэта каблук на танкетке сужается книзу. Этот тренд относится как к туфлям, так и к сапогам.

«Действительно пикантно. Такая худенькая и изящная пяточка выпячивается», «Все новое — это хорошо забытое старое», «Мои первые туфли на каблуках были туфлями как раз на такой танкетке. Это было в первой половине 80-х», «Безумно красиво и безумно неудобно», — написали подписчики канала.

Ранее имиджмейкер назвала главные тренды весны-2023. Она отметила, что в предстоящем сезоне будут актуальны простые силуэты, которые помогут максимально выгодно подчеркнуть достоинства фигуры.