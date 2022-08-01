Появилось объяснение разнице цен на детские игрушки в магазинах

Объяснение разнице в стоимости детских игрушек в российских магазинах дала «Мосленте» генеральный директор сети магазинов и бренда TOY.RU Алиса Лобанова. По ее словам, разброс цен обусловлен уходом с рынка одних и появлением других игроков, покупкой импортного товара за валюту и длинными сроками его доставки.

«Процесс появления игрушки в российских магазинах не одномоментный, и в среднем логистическое плечо на импортный товар от производителя до полки в магазине составляет четыре-шесть месяцев. Запасы на складах были минимальны к февралю 2022 года: высокий сезон (декабрь-январь) уже прошел, товары, запланированные к продаже в гендерные праздники (23 Февраля и 8 Марта) отгружены клиентам», — рассказала эксперт.

В настоящий момент, по словам Лобановой, на рынке наблюдается разнонаправленное движение. Одни компании испытывают дефицит продукции на складах и пока не наладили поставки по новым каналам. Они повысили цены и держат их на высоком уровне.

Компании с достаточным товарным запасом и отработанными новыми каналами поставок держат старые цены или даже снижают их на различных акциях.

Третьи компании, например LEGO, HASBRO и другие, ушли с рынка. Их товары будут попадать в Россию путем «параллельного импорта» и значительно подорожают, считает специалист.

Ранее пользователи сети поспорили из-за первого магазина LEGO в Москве.