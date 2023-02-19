Финансовый консультант дала объяснение резко выросшим ценам на овощи в Москве

Объяснение резко выросшим ценам на овощи в Москве дала в беседе с «Мослентой» сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. Она подтвердила, что такая тенденция была замечена в столице в феврале, отметив, что на это повлияла совокупность факторов.

«Во-первых, из-за геополитической ситуации и санкций существенно сократились (а по некоторым странам и вовсе прервались) поставки продуктов питания из-за рубежа. Из дружественных стран в феврале овощи также было возить невыгодно по причине удорожания логистики и дефицита. Практически вся продукция там уходила на внутренний рынок», — сказала она.

Во-вторых, продолжила Волкова, зимой традиционно становится очень дорого выращивать овощи и фрукты в России. Возрастают затраты на электроэнергию, которой отапливаются и освещаются теплицы, дорожают удобрения, средства защиты растений, обслуживание теплиц. Все это сказывается на ценниках, объяснила эксперт.

«В марте ситуация начнет меняться: к круглогодичным теплицам присоединятся сезонные. Поэтому на полки магазинов центральной России начнут поступать овощи и фрукты из южных регионов страны. Также ожидаются поставки из дружественных стран — Турции, Египта, Ирана. Так что постепенно ситуация с ценами урегулируется», — заключила консультант.

Ранее москвичей возмутили цены на огурцы в столичных магазинах. Килограмм огурцов в одном из них продают за 349 рублей. По словам горожан, в некоторых торговых точках можно найти огурцы и по 600 рублей за килограмм.