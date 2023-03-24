Директор школы в Москве дала объяснение порноролику с участием четвероклассника

Исполняющая обязанности директора московской школы №1392 Наталья Митряева дала объяснение по поводу резонансного случая с изнасилованием ученика четвертого класса. По ее словам, сверстники, надругавшиеся над мальчиком и записавшие ролик, подражали героям фильмов порноиндустрии. Свой комментарий руководитель оставила в группе образовательного учреждения во «ВКонтакте».

«Два мальчика хотели попробовать себя героями фильмов для взрослых. При этом один из них снимал все на видео», — пояснила она.

При этом руководство школы в Новой Москве подчеркнуло, что от родителей пострадавшего мальчика информация не скрывалась, а, наоборот, учителя пригласили родственников на беседу на следующий день после того, как сами узнали о случившемся.

По имеющимся данным, один из мальчиков сам рассказал об инциденте преподавательнице, с которой у него сложились доверительные отношения.

Ранее сообщалось, что администрация школы в Новой Москве несколько дней скрывала от родителей четвероклассника факт его изнасилования. О случившемся мать и отец ребенка узнали после того, как порноролик опубликовали в чате класса.