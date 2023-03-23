Порноролик с изнасилованием четвероклассника в Москве попал в сеть

Администрация школы в Новой Москве несколько дней скрывала от родителей четвероклассника факт его изнасилования. По данным Mash, порноролик был выложен в сеть, а родители узнали об этом лишь спустя неделю, когда видео надругательства опубликовали в чате класса.

По информации источника, дети уже несколько дней обсуждают это происшествие. С вопросами об инциденте подходили к педагогам и родители других учеников, однако руководство учебного заведения пыталось скрыть факт изнасилования.

Когда к руководству школы обратились родители пострадавшего мальчика, им так и не назвали имена несовершеннолетних преступников, надругавшихся над их сыном. Сейчас родственники жертвы обратились в полицию.

Главным следственным управлением СК России по столице проводится доследственная проверка по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Ранее в Московской области раскрыли преступление, совершенное 28 лет назад. Тогда двое мужчин изнасиловали женщину, а затем убили ее.