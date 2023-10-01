Объявление в лифте подмосковной многоэтажки умилило россиян

Юный житель подмосковной многоэтажки нарисовал соседям смайлики. Фотография его объявления была опубликована в Telegram-канале «Мои Люберцы».

На стену лифта ребенок прикрепил листок бумаги, разрисованный яркими фломастерами. В тексте послания написано: «Возьми улыбку, если скучно». На отрывных частях разными цветами нарисованы улыбающиеся смайлики.

«Как мило», «От улыбки станет всем светлей», «Класс», — написали пользователи мессенджера.

Ранее объявление на ремонтной мастерской рассмешило россиян.