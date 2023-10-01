05:31, 01 октября 2023
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Объявление в лифте подмосковной многоэтажки умилило россиян
Юный житель подмосковных Люберец нарисовал соседям смайлики.
Фото: Unsplash
Юный житель подмосковной многоэтажки нарисовал соседям смайлики. Фотография его объявления была опубликована в Telegram-канале «Мои Люберцы».
На стену лифта ребенок прикрепил листок бумаги, разрисованный яркими фломастерами. В тексте послания написано: «Возьми улыбку, если скучно». На отрывных частях разными цветами нарисованы улыбающиеся смайлики.
«Как мило», «От улыбки станет всем светлей», «Класс», — написали пользователи мессенджера.
Ранее объявление на ремонтной мастерской рассмешило россиян.