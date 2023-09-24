В сервисе бытовых услуг жителей Подмосковья призвали не пить пиво возле окна: иначе, согласно опубликованному в Telegram-канале «Что там в Москве?» обращению, «мастер давится слюной». Объявление на ремонтной мастерской рассмешило россиян.

«Какие же трудолюбивые мастера обуви в Люберцах», — написал автор снимка. В графике работы мастерской отмечается, что в воскресенье у сотрудников выходной, а в понедельник — похмелье.

«Никакой силы воли у мастера», «Лучше бы мастеру после смены занесли. Глядишь, и не халтурил бы», «Креативный мастер», «Действительно жестоко, но смешно», — отреагировали подписчики канала.

Ранее объявление в московской маршрутке развеселило пользователей сети.