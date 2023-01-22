Объявление в подъезде подмосковной многоэтажки заставило россиян поспорить

В одном их подъездов многоэтажного дома по улице Маяковского в подмосковном Железнодорожном появилось необычное объявление. Его текст, опубликованный в группе «ИнстаЖелдор | Железнодорожный» во «ВКонтакте», заставил россиян поспорить.

«В нашем подъезде существует замечательный сосед, который заполоняет своими ароматами весь первый этаж. Так вот, если эти ароматы не прекратят свою деятельность, их испускатель благополучно улетит в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Администраторы сообщества пояснили, что речь идет о бездомной кошке, которая живет на первом этаже дома уже около десяти лет. Автор послания указал, что если до 27 января никто из соседей не заберет к себе или не пристроит куда-то животное, он будет вынужден выставить его из дома.

«Это жестокость и угроза жизни. Вопросы нужно решать мирно, а не так! Люди, будьте добрее!», «Могу только предположить, что за десять лет там такая вонь образовалась, от которой добрее быть уже не можется. Любители животных не должны в подъезде устраивать зверинец», «Обострение у посланца. В чем виновная живность, если она родилась котом или кошкой? На улице холодно, сосед подкармливает», — поспорили юзеры.

Ранее за миллион рублей выставила на продажу своего кота жительница подмосковного Пушкина. Соответствующее объявление появилось на популярном классифайде, но позднее было удалено.