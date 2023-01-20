Жительница Подмосковья выставила на продажу своего кота за миллион рублей

За миллион рублей выставила на продажу своего кота жительница подмосковного Пушкина. Соответствующее объявление появилось на популярном классифайде, но позднее было удалено.

«Очень жирный, тупой, но добрый. Не дает спать ночью, потому что у него порывы любви, и он может часа два лизать лицо», — написала девушка в шуточном описании лота. Она добавила, что питомец не умеет выпускать когти и «никого никогда не обидит».

Автор объявления пояснила, что обещала коту выставить его на продажу, если он еще раз ее разбудит, и в какой-то момент хозяйке питомца пришлось сдержать свое слово.

Увиденное развеселило пользователей сети. В Telegram-канале «Москва с огоньком» скриншоты объявления набрали сотни смеющихся смайлов.

Ранее столичные котоситтеры раскрыли стоимость передержки домашнего питомца в новогоднюю ночь. Минимальная стоимость их услуг варьируется от 400 до 1000 рублей за сутки.