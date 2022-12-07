Объявление для собаководов в лифте московской многоэтажки возмутило россиян

В лифте московской многоэтажки в районе Люблино появилось необычное объявление для собаководов. Его текст опубликовали в группе «Люблино Official» во «ВКонтакте».

«Просьба мыть своих домашних животных с шампунем во избежание зловонного запаха в кабине лифта. Если ваше животное сходило в туалет под себя — просьба убирать за ним. А лучше ходите по лестнице!» — говорится в сообщении.

Текст записки возмутил россиян. Один из соседей даже приклеил внутри кабины освежитель воздуха, поместив радом записку со словами: «Не благодари!»

«Это кто прикалывается? Детский сад какой-то», «Какие все нежные стали», «Серьезно? А по водосточной трубе забираться домой не надо?» — прокомментировали юзеры.

Ранее объявление, призывающее москвичей не материться, появилось у станции метро «Войковская» в столице. Послание разозлило россиян.