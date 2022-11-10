Город
17:33, 10 ноября 2022
1 мин.

Объявление с призывом отказаться от мата возмутило россиян

Объявление с призывом отказаться от мата возмутило россиян
Фото: Telegram-канал «О Москве с любовью»

Объявление, призывающее москвичей не материться, появилось у станции метро «Войковская» в столице. Послание, разозлившее россиян, опубликовали в Telegram-канале «О Москве с любовью».

«Мат — это дорога в ад! Люди, не сквернословьте! Опомнитесь, покайтесь! Не гневите Бога! Матерясь, вы проклинаете свою мать, свою Родину, самого себя и свою будущую жизнь», — написано на листке бумаги, закрепленном на столбе.

Нравоучительное объявление россияне восприняли негативно. «Отправляю людей, которые подобным мусором портят визуальный облик моего города, в пешее эротическое путешествие», «******-воробушки», — возмутились комментаторы. Кто-то сравнил активных противников нецензурной лексики с сектантами.

Ранее россиян возмутила записка в лифте многоэтажного дома. В ней девушку, которая ходит по утрам на каблуках по квартире, попросили «иметь совесть».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.