Объявление москвича о поиске жены рассмешило пользователей сети

Пожилой 67-летний москвич разместил на одной из столичных улиц объявление о поиске жены. Текст послания, опубликованный в группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассмешил пользователей сети.

«Одинокий пенсионер из Москвы 67 лет познакомится с женщиной до 70 лет без лишнего веса и множества внуков», — говорится в объявлении.

«О! А так можно?», «Я горда нашими пенсионерами!», «Так, а мастер-классы он проводит на тему "как поднять самооценку"?», «Он невест по всей Москве уже насобирал», — прокомментировали юзеры.

Ранее в одном из столичных подъездов заметили необычное объявление разведенного мужчины. Он предложил соседям взять по банке пива, выставленного в подъезде, в честь его развода.