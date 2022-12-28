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08:36, 28 декабря 2022
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Разведенный мужчина написал объявление для соседей

Разведенный мужчина написал объявление для соседей
Фото: Terlegram-канал «Говорит и показывает Москва»

В одном из столичных подъездов заметили необычное объявление разведенного мужчины. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

Россиянин повесил на входную дверь записку для соседей, в которой объяснил, что «наконец-то развелся со своей гадюкой». По этому поводу мужчина украсил подъезд воздушными шарами и принес к лифту несколько банок пива. «Мужики, поздравляйте! У меня сегодня лучший день! Всех в однушке принять не смогу, поэтому просто угощайтесь, по баночке в руки», — написал автор объявления.

Ранее пользователей сети разозлил москвич, разместивший объявление на парковке. «Занято! Скоро вернусь», — указал мужчина в записке, возмутив своим поведением россиян.

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