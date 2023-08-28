Объявление школьника в подъезде подмосковной многоэтажки умилило россиян

В Подмосковье ребенок в своем объявлении предложил соседям взять «улыбки». Фото послания, опубликованное в группе «Люберцы Life™» социальной сети «ВКонтакте», умилило пользователей сети.

«Вот такое милое объявление повесил неизвестный ребенок на подъезде. Смотрите, сколько улыбок жители дома уже забрали с собой», — написал автор снимка.

На листе бумаги школьник написал: «Возьми улыбку». На отрывных частях послания он оставил различные напутствия, например, пожелал хорошего дня, призвал не грустить и больше улыбаться.

«Такие объявления обычно греет душу. Рад, что дети делают такое до сих пор», «Без таких ми-ми-мишек жизнь сера!» — отреагировали пользователи сети.

Ранее Роспотребнадзор объяснил важность режима дня для школьника.