Объявление в подъезде подмосковной многоэтажки заставило россиян поспорить

В подъезде многоэтажного дома в подмосковном Красногорске появилось необычное объявление. Соседей возмутили громкие крики женщины днем и ночью, о чем они высказались на листе бумаги. Текст записки опубликовали в группе «Типичный Красногорск» во «ВКонтакте».

«Симулируйте свои оргазмы тише! От ваших оргий покоя нет ни днем, ни ночью! А детям приходится объяснять, почему вы орете, как психбольные. Заранее надеемся на ваше понимание», — говорится в объявлении.

Автор послания пригрозил, что в противном случае ему придется разместить в подъезде фотографии той самой соседки. Увиденное заставило россиян поспорить. Многие указали, что соседи повесили такую записку «из зависти». Другие же автора послания поддержали, отметив, что он прав.

«Зависть, она такая... зависть!», «Кто пишет про зависть, завидуют сами. У меня соседка тоже орет ночью, включала телевизор громче, чтобы ребенок не слышал. Живя в квартирах, нормы этикета соблюдать уж можно. А поорать можно и в других местах», «Не надо так завидовать — этот процесс не контролируется», «В чем зависть, если дети слушают это?» — прокомментировали юзеры.

Ранее жители многоэтажного дома на востоке Москвы пожаловались на громкие занятия любовью в квартире соседей. По данным администраторов сообщества в соцсетях, послание на листе бумаги было адресовано одинокой пожилой пенсионерке.