Жалоба москвичей на громкие утехи пожилой соседки развеселила россиян

Жители многоэтажного дома на востоке Москвы пожаловались на громкие занятия сексом в квартире соседей. Текст объявления с претензиями опубликовали в группе «Новокосино» сообщества М!125 во «ВКонтакте» . По данным администраторов, послание адресовано одинокой пожилой пенсионерке.

«Жильцы снизу невольно стали свидетелями ее "интимной жизни". Вот только они не учли тот факт, что женщина в возрасте и проживает одна», подписали фотографию послания администраторы группы.

Описанная ситуация развеселила россиян в комментариях. «Мы чего-то не знаем», «Это ж как орать-то нужно?» — написали они. Многие предположил, что жильцы дома просто завидуют одинокой женщине.

Некоторые отметили, что соседи могли неправильно определить источник шума. «На нас сосед участкового натравил — якобы мы так шумим, что мешаем спать ребенку. Мы же только тапочками шаркали», — поделилась историей из жизни местная жительница.

Ранее объявление в московской многоэтажке развеселило пользователей сети. Шуточное послание было адресовано «вампирам из 15-й квартиры».