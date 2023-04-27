Обыски в доме Елены Блиновской попали на видео

На кадрах видно, как автомобиль Блиновской остановили у пограничного пункта в Смоленской области. Силовики также провели обыски в доме блогера в поиске документов и ценностей, имеющих значение для возбуждения уголовного дела. В частности, следователи осмотрели кабинет бизнесвумен и гараж с мотоциклами.

По данным «Известий» загородный дом Блиновской находится в Истре.

В отношении создательницы известного «Марафона желаний» возбуждено уголовное дело. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 миллионов рублей.