Оценена вероятность заражения питомца простудой от хозяина

Вероятность заражения собаки простудой от хозяина оценил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, это практически невозможно. Подобные случаи очень редки.

«Намного больше шансов у хозяина заразиться от питомца, но не наоборот. Однако больному стоит в любом случае ограничить контакт с животным, чтобы не подвергать иммунитет дополнительным рискам», — пояснил он.

По словам специалиста, в большинстве случаев человеческие простуды — это респираторно-вирусные инфекции. Для собак большинство вирусов не представляют опасности — так устроена их иммунная система. Исключение – коронавирус. За последние годы были выявлены случаи заражения домашних собак, однако даже в таком случае симптомы у них были крайне слабые, добавляет Голубев.