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10:34, 27 февраля 2023
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В ресторанах «Вкусно — и точка» появился аналог легендарного бургера

В ресторанах «Вкусно — и точка» появился аналог легендарного бургера
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Аналог легендарного бургера «Биг Мак» появился в ресторанах сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Известно, что блюдо получит новое название — «Биг Хит».

«Новые позиции уже доступны для заказа по всей России, включая меню доставки и заказ через мобильное приложение», — отметили в компании.

Кроме «Биг Хит» с двумя котлетами в продаже появились бургеры «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами. Их рецептура разрабатывалась с осени 2022 года, уточнили во «Вкусно — и точка».

Ранее сообщалось, что сеть быстрого питания запустила доставку с помощью сервисов «Яндекс Еда» и Delivery Club в Москве.

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