В ресторанах «Вкусно — и точка» появился аналог легендарного бургера

«Новые позиции уже доступны для заказа по всей России, включая меню доставки и заказ через мобильное приложение», — отметили в компании.

Кроме «Биг Хит» с двумя котлетами в продаже появились бургеры «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами. Их рецептура разрабатывалась с осени 2022 года, уточнили во «Вкусно — и точка».

Ранее сообщалось, что сеть быстрого питания запустила доставку с помощью сервисов «Яндекс Еда» и Delivery Club в Москве.