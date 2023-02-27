10:34, 27 февраля 2023
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В ресторанах «Вкусно — и точка» появился аналог легендарного бургера
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Аналог легендарного бургера «Биг Мак» появился в ресторанах сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Известно, что блюдо получит новое название — «Биг Хит».
«Новые позиции уже доступны для заказа по всей России, включая меню доставки и заказ через мобильное приложение», — отметили в компании.
Кроме «Биг Хит» с двумя котлетами в продаже появились бургеры «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами. Их рецептура разрабатывалась с осени 2022 года, уточнили во «Вкусно — и точка».
Ранее сообщалось, что сеть быстрого питания запустила доставку с помощью сервисов «Яндекс Еда» и Delivery Club в Москве.