Московские мужчины оценили костюмы участниц мультпарада в детском магазине
В Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке для детей провели парад мультперсонажей, где выступили переодетые в героев любимых юными москвичами мультфильмов актеры. Видеозаписью части парада поделились в Telegram-канале «Новости Москвы». Больше всего костюмы участниц шествия оценили московские мужчины.
«А мне барабанщицы понравились», «Такие мультики любят не только дети», «Барабанщицы не по-детски хороши!», «Какие красивые у девушек костюмы», — прокомментировали юзеры.
На опубликованных кадрах девушки с барабанами прошлись в белых мини-юбках и бело-желтых сапогах до колена.
Ранее женщина в необычном наряде — латексном костюме и бигуди на голове — с табличкой с надписью «Мне стерли память» спустилась с крыши высотного здания на тросах и заглянула в окно офисным работникам.