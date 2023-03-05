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10:26, 05 марта 2023
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Московские мужчины оценили костюмы участниц мультпарада в детском магазине

Московские мужчины оценили костюмы участниц мультпарада в детском магазине
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

В Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке для детей провели парад мультперсонажей, где выступили переодетые в героев любимых юными москвичами мультфильмов актеры. Видеозаписью части парада поделились в Telegram-канале «Новости Москвы». Больше всего костюмы участниц шествия оценили московские мужчины.

«А мне барабанщицы понравились», «Такие мультики любят не только дети», «Барабанщицы не по-детски хороши!», «Какие красивые у девушек костюмы», — прокомментировали юзеры.

На опубликованных кадрах девушки с барабанами прошлись в белых мини-юбках и бело-желтых сапогах до колена.

Ранее женщина в необычном наряде — латексном костюме и бигуди на голове — с табличкой с надписью «Мне стерли память» спустилась с крыши высотного здания на тросах и заглянула в окно офисным работникам.

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