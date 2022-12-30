Илья Авербух дал оценку российским ледовым шоу

Известный фигурист и продюсер Илья Авербух традиционно устроил премьеру своей новой ледовой постановки в преддверии праздничных каникул. В четверг, 29 декабря, в «Лужниках» артисты-фигуристы впервые представили шоу «Волшебник страны ОЗ» в новой ледово-цирковой версии. В зале был аншлаг, спектакль посетили многие знаменитости со своими детьми, рассказали «Мосленте» в пресс-службе шоу.

«Когда появилось много ледовых проектов, было опасение, что произойдет перенасыщение рынка. Но все наши продукты объективно очень высокого качества. Если вы посмотрите, какого уровня мировые проекты, то улыбнетесь», — процитировали в пресс-службе Авербуха.

Продюсер «Волшебника страны ОЗ» заявил, что российские спортсмены создали настоящий «ледовый Бродвей». «Кажется, что на Бродвее десятки мюзиклов, и все должны друг другу мешать, но наш, наоборот, аккумулирует всех поклонников. Аншлаги на одной улице. Я думаю, и у нас теперь есть улица качественных ледовых проектов, и это прекрасно», — дал оценку российским ледовым постановкам Авербух.

Роли в «Волшебнике страны ОЗ» исполнили фигуристы Евгения Медведева, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Михаил Коляда, Николай Колесников и другие.

Ранее о сложностях подготовки большого новогоднего шоу вспомнила известная фигуристка, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских медалей Евгения Медведева. В «Волшебнике страны ОЗ» она сыграла главную роль.