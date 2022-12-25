Огромная очередь на ГУМ-каток в центре Москвы попала на фото

Очевидица сняла на фото огромную очередь, выстроившуюся на вход на ГУМ-каток в центре Москвы. Снимком москвичка поделилась с «Мослентой».

«Фотографию сделала около 17:00. Очень много людей стояло. Я так поняла, что всю эту толпу за раз запускают на сеанс, потому что каток пустой был», — поделилась она.

На снимке видно, что в очереди стоят как подростки, так и взрослые с детьми. Сама очередь из желающих покататься на коньках растянулась на несколько метров.

Ранее были раскрыты лучшие столичные места для катания на коньках в новогодние каникулы. Это ВДНХ, парк Горького, Лужники и Красная площадь. Кроме того, в столице будут работать 19 бесплатных катков от проекта «Московские сезоны».