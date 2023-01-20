Люди
10:47, 20 января 2023
1 мин.

Огромная очередь у станции метро «Некрасовка» в Москве попала на видео

Огромная очередь у станции метро «Некрасовка» в Москве попала на видео
Фото: группе «Балашиха Рулит!» во «ВКонтакте»

Огромная очередь на общественный транспорт у станции метро «Некрасовка» в Москве попала на видео. Ролик опубликовали в группе «Балашиха Рулит!» во «ВКонтакте».

«Метро "Некрасовка", очередь на маршрутку до Балашихи, в которой можно стоять бесконечно», — подписали видео администраторы сообщества.

На опубликованных кадрах видно, что очередь растянулась на несколько десятков метров — люди стояли от самого входа на станцию.

«Балашиха такая большая, сюда можно добраться из четырех районов Москвы», «Пусть меняют работу на удаленную», «Балашиха — самый популярный город. Вон, сколько людей сюда хочет приехать. Мы с вами везунчики, уже здесь», — прокомментировали юзеры.

Ранее гигантские очереди у столичных храмов попали на видео. «Очередь за крещенской водой. Люди выстраиваются, кажется, с самого рассвета», — поделился автор одного из роликов.

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