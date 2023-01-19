Гигантские очереди у московских храмов попали на видео

На опубликованных кадрах видно, что у церкви Матроны Московской в Дмитровском собрались десятки человек. «Очередь за крещенской водой. Люди выстраиваются, кажется, с самого рассвета», — рассказал автор видео.

Аналогичная ситуация наблюдется у храма Знамения иконы Божией Матери в Ховрине. Там люди также выстраиваются в длинную цепочку, ожидая возможности набрать освященной воды.

Христианский праздник Крещения Господня традиционно отмечается 19 января. Ранее правила традиционного купания в проруби на Крещение перечислил врач и телеведущий Александр Мясников.